هل يسمح بري بخلط "أوراق المجلس"؟

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تتحدث أوساط نيابية عن إمكانية سعي "التيار الوطني الحر" الى تبديل رؤساء اللجان النيابية التي كان حاصلا عليها في المجلس كون لجنة المال والموازنة يرأسها النائب إبراهيم كنعان ولجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا، والنائب آلان عون عضو في هيئة مكتب المجلس.واعتبرت انه "من الطبيعي أن يخوض "التيار" مفاوضات من أجل تغييرهم لدى إفتتاح عقد تشرين العادي في المجلس النيابي، أما نائب الرئيس الياس ابو صعب فمن المحتمل أن يواجه بعريضة نيابية يوقع عليها عشرة نواب من أجل طرح الثقة بموقعه كنائب رئيس المجلس".المصادر ختمت بالقول: هل من السهولة أن يسمح الرئيس بري بخلط الأوراق في المجلس؟"