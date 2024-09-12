مع غياب "المعاينة".. هذا ما فعلته "المدارس"

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بدأت مدارس عديدة بفحص مختلف الباصات التابعة لها وذلك في إطار تأمينها والتأكد من سلامة استخدامها لنقل الطلاب مع بدء العام الدراسي الحالي.وتأتي هذه الخطوات في ظل عدم خضوع الكثير من هذه المركبات للمعاينة الميكانيكية، ما قد يجعلها غير آمنة على الطرقات.