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لبنان

مع غياب "المعاينة".. هذا ما فعلته "المدارس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2024 | 02:15
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بدأت مدارس عديدة بفحص مختلف الباصات التابعة لها وذلك في إطار تأمينها والتأكد من سلامة استخدامها لنقل الطلاب مع بدء العام الدراسي الحالي.
وتأتي هذه الخطوات في ظل عدم خضوع الكثير من هذه المركبات للمعاينة الميكانيكية، ما قد يجعلها غير آمنة على الطرقات.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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