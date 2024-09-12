إلى سالكي اوتوستراد المنية.. إليكم هذا الخبر (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اوتوستراد المنية بإتجاه طرابلس يشهد زحمة سير خانقة.

وبحسب ما افادت المصادر، ينفذ الجيش إجراءات أمنية مشددة عند حاجز دير عمار.