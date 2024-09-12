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لبنان
إلى سالكي اوتوستراد المنية.. إليكم هذا الخبر (صور)
Lebanon 24
12-09-2024
|
01:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اوتوستراد المنية بإتجاه طرابلس يشهد زحمة سير خانقة.
وبحسب ما افادت المصادر، ينفذ الجيش إجراءات أمنية مشددة عند حاجز دير عمار.
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