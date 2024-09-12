ميقاتي التقى بوريل: المطلوب تكثيف الضغط الدولي والاممي لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان



Advertisement وشارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وفي خلال اللقاء، عبّر رئيس الحكومة عن تقديره لمواقف بوريل الداعمة للبنان.

وقال" ان المطلوب في هذه المرحلة تكثيف الضغط الدولي والاممي لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان".

وتطرق البحث الى الاوضاع الداخلية وضرورة تكثيف التعاون ببن لبنان والاتحاد الاوروبي لمعالجة ملف النزوح السوري ومخاطره الراهنة والمستقبلية". استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل في السرايا صباح اليوم، في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وال ووفد من المفوضية.وشارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.وفي خلال اللقاء، عبّر رئيس الحكومة عن تقديره لمواقف بوريل الداعمة للبنان.وقال" ان المطلوب في هذه المرحلة تكثيف الضغط الدولي والاممي لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان".وتطرق البحث الى الاوضاع الداخلية وضرورة تكثيف التعاون ببن لبنان والاتحاد الاوروبي لمعالجة ملف النزوح السوري ومخاطره الراهنة والمستقبلية".

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين



واستقبل رئيس الحكومة مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة روفيندريني مينيكديويلا على رأس وفد ضم رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميشال الفارو، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرنجسين،والمنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.

وتم خلال اللقاء التشديد على تفعيل التعاون ببن لبنان والمفوضية لمعالجة ملف النازحبن السوريين وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا.



سفيرة النروج

واستقبل رئيس الحكومة سفيرة النروج الجديدة في لبنان هيلد هارلاتسداد وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.



وزير الخارجية

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الذي أعلن بعد اللقاء انه اطلع الرئيس ميقاتي على أجواء اجتماعات الجامعة العربية ولجنة التواصل مع سوريا.



تعاونية موظفي الدولة

واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس الذي أعلن بعد اللقاء: وضعت دولة الرئيس ميقاتي في اجواء عمل التعاونية، وتطرقنا لموضوع الاستشفاء، وابلغته بأن معظم المستشفيات اللبنانية تطبق التعرفات التي وضعناها في التعاونية من دون تقاضي فروقات تذكر من المرضى، بإستثناء ثلاث مستشفيات نقوم بالتفاوض معها لمعالجة هذا الأمر.



واستقبل رئيس الحكومة النائب وليد البعريني، سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار، ثم المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية.