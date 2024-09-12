إعادة فتح طريق المحمرة بالاتجاهين

أعيد فتح طرق المحمرة بعد أن قطعت عائلة الراحل احمد شهيب الرفاعي الاتوستراد وذلك بعد توقيف شقيقه محمود بسبب خلافات سابقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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