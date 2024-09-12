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لبنان

تعميم من كلاس يتعلق بانتخابات الجمعيات والاتحادات الرياضية... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-09-2024 | 02:57
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أصدر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، التعميم الرقم 7/1/2024 تاريخ 12 أيلول 2024 الموجه إلى الجمعيات والإتحادات الرياضية وجاء فيه:

"حرصاً على سير العملية الإنتخابية وتسهيلاً لفرز الأصوات وإلتزاماً بمعايير الشفافية، على الإتحادات الرياضية بعد إقفال باب الترشيحات وعقد جلستها لإعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط القانونية، تزويد الوزارة بلائحة الأسماء ليصار إلى إعداد لائحة موحدة تُوزّع على المندوبين عند بدء عملية الاقتراع".
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