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لبنان

القاضية عون: "لن تستكين" نقلا عن احد القضاة الاوادم الذين يجتهدون بالقانون فقط

Lebanon 24
12-09-2024 | 02:07
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "لن تستكين" هكذا إذاً. وبفتوى من الزمن الكوروني وبتصفيق من بعض جهابذة القانون والصحافة، هيئة القضايا في وزارة العدل هي مجرد مكتب محاماة، وتحتاج الى إذن للادعاء ومن دون ضرورة للمزيد من البحث او التفريق بين وضع وآخر. وللقاضي أن يثير من تلقاء نفسه مسألة شكلية لا علاقة لها بالصفة ويصدر أمره في شأنها ''عالواقف'' ويلغي الحق بدلاً من حمايته. فالمدعى عليه على عجلة من أمره ووكيله مستعجل أيضاً للادلاء بالتصريحات والاشادة، ولو من على رصيف. لن تستكين: نقلا عن احد القضاة الاوادم الذي يجتهدون فقط وفقط بالقانون ولأجل الحق والعدالة".
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