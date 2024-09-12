أبو الحسن: الدولة وأجهزتها الملاذ والضامن للأمن والاستقرار

كتب النائب هادي أبو الحسن على منصة "إكس": "نثمن جهود مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والقوى الأمنية، الذين عملوا على كشف عملية اختطاف الشيخ منير مكارم وبشار حمزة ومجد بو قانصو وتحريرهم من الخاطفين وإعادتهم إلى أسرهم سالمين، هذا يؤكد مرةً جديدة ثقتنا بالدولة اللبنانية وأجهزتها حيث تبقى الملاذ والضامن للأمن والإستقرار."

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