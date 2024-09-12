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لبنان

ابتداء من بعد ظهر اليوم.. هذا ما ستشهده طرقات العاصمة بيروت

Lebanon 24
12-09-2024 | 03:35
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صـدر عـن المديـريّة العامـّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة مـا يلــي: 
 
لمناسبة إقامة حفل استقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر اغاجانيان الساعة 19,00 من تاريخ اليوم 12-9-2024 في ساحة الشهداء يليه تطواف الجثمان الى ضريحه في كاتدرائية مار غريغوريوس ومار الياس النبي للأرمن الكاثوليك في ساحة الدباس/بيروت. 
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لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية اعتباراً من الساعة 15،30 ولحين الإنتهاء: 
- منع مرور السيارات عند تقاطع بنك عودة وتحويله باتجاه ستاركو وشارع فرنسوا الحاج . 
- منع مرور السيارات باتجاه شارع اللنبي وشارع فوش وطلعة التويني وتحويله باتجاه القاعدة البحرية. 
- منع مرور السيارات القادمة من سليم سلام عند تقاطع الإسكوا وتحويله باتجاه نفق فينيسيا. 
- منع مرور السيارات القادمة من برج الغزال باتجاه ساحة الشهداء وتحويله الى جسر الرينغ . 
- منع مرور السيارات للسير القادم باتجاه بيت الكتائب – الصيفي عند تمثال المغترب .
يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرق المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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