ابتداء من بعد ظهر اليوم.. هذا ما ستشهده طرقات العاصمة بيروت

صـدر عـن المديـريّة العامـّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة مـا يلــي:

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لمناسبة إقامة حفل استقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر اغاجانيان الساعة 19,00 من تاريخ اليوم 12-9-2024 في ساحة الشهداء يليه تطواف الجثمان الى ضريحه في كاتدرائية مار غريغوريوس ومار الياس النبي للأرمن الكاثوليك في ساحة الدباس/بيروت.لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية اعتباراً من الساعة 15،30 ولحين الإنتهاء:- منع مرور السيارات عند تقاطع بنك عودة وتحويله باتجاه ستاركو وشارع فرنسوا الحاج .- منع مرور السيارات باتجاه شارع اللنبي وشارع فوش وطلعة التويني وتحويله باتجاه القاعدة البحرية.- منع مرور السيارات القادمة من سليم سلام عند تقاطع الإسكوا وتحويله باتجاه نفق فينيسيا.- منع مرور السيارات القادمة من برج الغزال باتجاه ساحة الشهداء وتحويله الى جسر الرينغ .- منع مرور السيارات للسير القادم باتجاه بيت الكتائب – الصيفي عند تمثال المغترب .يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرق المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.