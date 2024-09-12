بيان لطيران الشرق الأوسط يتعلّق بالرحلات... ماذا في تفاصيله؟ (صور)

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للفترة الممتدة من 16 ولغاية 30 أيلول 2024.



كما أعلنت عن إدخال بعض التعديلات على رحلاتها إلى كل من أثينا، إسطنبول، لارنكا، جدة، الكويت، القاهرة، وبغداد مع إلغاء بعض الرحلات الليلية الى كل من لندن ودبي والدوحة (ME203/4 وME430/1 وME434/5) . أما الرحلات الى الوجهات الاخرى، فتبقى وفق مواعيدها السابقة.

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