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لبنان

يزبك: نطالب بري بلعب دوره كرئيس للمجلس والدعوة الى جلسة انتخاب رئيس

Lebanon 24
12-09-2024 | 04:56
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شدد عضو كتلة" الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" على أن "موقف القوات من الاستحقاق الرئاسي ليس جديدا وهو يتصف بليونة لا تتعدى سقف الدستور ، موضحا أن "أي مسعى من قبل سفراء الخماسية يجب أن يكون ضمن إطار الدستور".
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وأكد "أنه لا يمكن ملاقاة الرئيس نبيه بري الى أماكن تأخذنا الى خارج الدستور، فهو يصر على فكرة الحوار أولا وهي فكرة غير مقبولة لدى "القوات"، معتبرا أن" أي تشاور يجب أن يحصل من بعد الدعوة الى جلسات انتخابية متتالية، ويتخلل هذه الجلسات المفتوحة لقاءات تشاور بين النواب، وعدا عن ذلك فنكون نطلق الرصاصة الأخيرة على الدستور".

ودعا يزبك الى "الكف عن الانجرار والانزلاق الى الأرانب التي يرميها الرئيس بري كل مرة مطالبا اياه بلعب دوره كرئيس للمجلس والدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية".
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