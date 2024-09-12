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لبنان

بعدما تمكن الجيش من تحرير 3 أشخاص في البقاع.. هذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
12-09-2024 | 05:05
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كشف مصدر متابع لقضية المشايخ الذين تم تحريرهم اليوم من قبل الجيش أنً اثنين منهما يحملان الجنسية السورية وآخر لبناني وهم يعملون في ورش للديكور، وجرى استدراجهم من قبل عصابة إلى سوريا.
ولفت المصدر إلى أنّ تحريرهم تمّ بعد إلقاء القبض على أحد المنتمين إلى عصابة الخطف في لبنان.
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وكان الجيش أعلن على حسابه على "إكس" أنه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير 3 مواطنين في منطقة البقاع، كانوا قد خُطفوا بتاريخ ٩/ ٩/ ٢٠٢٤.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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