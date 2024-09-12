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لبنان

قائد الجيش التقى بوريل

Lebanon 24
12-09-2024 | 05:38
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية Josep Borrell Fontelles، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.
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