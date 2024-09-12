قائد الجيش التقى بوريل

Advertisement

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية Josep Borrell Fontelles، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.