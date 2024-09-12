يمق التقى رئيس المحكمة العسكرية في الشمال وبحث معه في أوضاع طرابلس

إلتقى رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، رئيس المحكمة العسكرية في الشمال القاضي العميد الركن جورج فرحات، يرافقه رئيس قلم المحكمة عدنان ذكزوك بحضور منسق "اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي- الإسلامي" في الشمال المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك جوزاف ابراهيم محفوض.

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وقال محفوض ان "هدف زيارة العميد فرحات، للدكتور يمق هي للتهنئة"، منوهاً بـ"دوره على صعيد العمل البلدي والانمائي في طرابلس عاصمة الشمال"، وأكد "أهمية التعاون والتنسيق مع البلدية لما فيه خير طرابلس واهلها".

بدوره، نوه رئيس البلدية بـ" دور قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وبخاصة فرع مخابرات الشمال لدورها الرائد وتنسيقها التام مع البلدية في حملة إزالة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة والخاصة في طرابلس ودورها الجاد في ضبط الوضع الأمني في طرابلس ومحاربتها لظاهرة تفشي آفة المخدرات".



وأكد أن "البلدية بكل أجهزتها دائما على جهوزية تامة لمتابعة كل التطورات وتحسين العمل البلدي ضمن الإمكانيات المتوفرة ونأمل من الجميع التعاون والتجاوب لتحسين أوضاع طرابلس وحل مشكلاتها".



