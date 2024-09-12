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لبنان

خبر يتعلّق بالمطار... هذا ما أعلنه رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر

Lebanon 24
12-09-2024 | 06:31
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أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود أن حركة الوافدين الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت تراجعت حوالي 25 في المئة في أيلول الجاري مقارنة مع أيلول 2023، وذلك على الرغم من إنحسار التهديد بحصول حرب شاملة على لبنان.
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وأوضح عبود في بيان بالأرقام أن عدد الوافدين عبر مطار بيروت بلغ 10 آلاف وافد في 8 أيلول الجاري، وانخفض العدد ليسجل 8100 وافد في 9 أيلول، و8600 في 10 أيلول. 
وقال عبود: "على هذا الأساس، يمكن القول أن حركة الوافدين ليست بجيّدة خصوصاً أنه في العام الماضي وفي مثل هذه الايام كان يصل إلى لبنان ما بين 12 و13 ألف وافد يومياً". 
وإذ لفت عبود إلى "وجود تراجع في حركة الوافدين مقارنة بالعام الماضي"، أوضح أن "الوافدين هم لبنانيون أمضوا عطلتهم لدى أقربائهم أو في مساكنهم خارج لبنان".
وختم عبود قائلاً إن "الحركة السياحية معدومة".
 
 
 
 

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