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لبنان

البزري يعلن بدء أشغال التأهيل للطرق الرئيسية في صيدا

Lebanon 24
12-09-2024 | 06:45
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اشار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري" في بيان الى "أن أعمال تزفيت وتأهيل الطرق الرئيسية في مدينة صيدا قد بدأت من المدخل الجنوبي للمدينة قرب الحسبة، وصولا إلى مدخل صيدا الشمالي في بداية بولفار الدكتور نزيه البزري، حيث سيتم تزفيت وتعبيد الطرق وترميم الوسطية وتأهيلها بما يؤمّن السلامة المرورية ويحمي المواطنين".
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وتوجه البزري بالشكر لوزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية على جهوده، لافتاً إلى أن "المدينة بانتظار البدء بأعمال تأهيل البُنى التحتية بين منطقة حارة صيدا ودوار القناية، كما أنها بإنتظار تلزيم الطريق التي تمتد من مرفأ صيدا البحري وصولاً إلى مدخل صيدا الجنوبي".
 
 
كما دعا بلدية صيدا ودائرتها الهندسية إلى مواكبة هذه الأعمال.
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