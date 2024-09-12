الشاب خضر في العناية المشددة... تعرّض لحادث سير وحالته حرجة

تعرّض الشاب خضر الزاخوري لحادث سير مروّع صباح اليوم على طريق العيرونية بالقرب من حاجز الجيش.

وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر إلى نقله بحالة حرجة الى مستشفى معوض في زغرتا، حيث أُدخل إلى العناية المشددة.