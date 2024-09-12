Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط بحث وغلوريا أبو زيد في قانون التعاونيات

Lebanon 24
12-09-2024 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1245885-638617508551953546.png
Doc-P-1245885-638617508551953546.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد ورئيسة دائرة القضايا التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات جمال الأسطا، بحضور عضو كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
Advertisement

خلال اللقاء، بحث جنبلاط مع أبو زيد في "قانون التعاونيات في لبنان، وفي سبل تعزيز وتفعيل دورها، نظراً لأهميتها في تعزيز الإنماء المتوازن ومساعدة المزارعين والمناطق الريفية والجبلية".

كما استقبل جنبلاط سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصّار، بحضور أبو فاعور وحرب، حيث جرى استعراض للعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تعزيزها.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2024-09-12
09:09 | 2024-09-12
14:30 | 2024-09-11
10:07 | 2024-09-12
10:00 | 2024-09-12
09:53 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24