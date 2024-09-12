Advertisement

لبنان

الرئيس أمين الجميّل قدم واجب العزاء في دارة الراحل الشيخ أبو مسعود هاني جابر

Lebanon 24
12-09-2024 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1245887-638617513322254597.png
Doc-P-1245887-638617513322254597.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدّم الرئيس أمين الجميّل واجب العزاء في دارة الراحل الشيخ أبو مسعود هاني جابر في عاليه.
 
 
 
وكان في إستقباله نائب عاليه أكرم شهيّب ورئيس بلدية عاليه وجدي مراد، ونجل الراحل الشيخ منهال جابر، ومدير ثانوية الاشراق التوحيدية الشيخ وليد الجردي،  ووكيلا الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي يوسف دعيبس وعن الحزب" الديمقراطي اللبناني" رامي دليقان، وحشد من المشايخ والفاعليات.
Advertisement

ورحب النائب أكرم شهيّب بالرئيس الجميّل مشيداً بـ"مزايا الراحل في الخير والعمل الانساني والايمان الذي لم تهزّه فقدانه ابنين خلال الحرب وبعدها". وذكّر بأن" أول لقاء بعد الحرب حصل في المختارة مع الرئيس أمين الجميّل، وأول تواصل وعمل مشترك في الحياة البرلمانية كان مع الرئيس الجميّل وحزب الكتائب مستذكراً نضال النائبين الشهيدين بيار الجميّل وأنطوان غانم".

وشددّ شهيّب على" العيش المشترك وثبات العلاقة مع الرئيس الجميّل ومن وما يمثل".

وكانت للرئيس الجميّل كلمة عاطفية استذكر فيها "المغفور الشيخ ابو مسعود هاني جابر والرجالات الكبار ومواقفهم الوطنية"، مؤكداً"وجوبية التضامن بين جميع اللبنانيين، هيئات وأفراد، لانقاذ لبنان في هذه الظروف الوجودية، ليبقى الوطن لكل أبنائه، وسيداً بين الدول".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2024-09-12
09:09 | 2024-09-12
14:30 | 2024-09-11
10:07 | 2024-09-12
10:00 | 2024-09-12
09:53 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24