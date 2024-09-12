الرئيس أمين الجميّل قدم واجب العزاء في دارة الراحل الشيخ أبو مسعود هاني جابر

قدّم الرئيس أمين الجميّل واجب العزاء في دارة الراحل الشيخ أبو مسعود هاني جابر في عاليه.

وكان في إستقباله نائب عاليه أكرم شهيّب ورئيس بلدية عاليه وجدي مراد، ونجل الراحل الشيخ منهال جابر، ومدير ثانوية الاشراق التوحيدية الشيخ وليد الجردي، ووكيلا الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي يوسف دعيبس وعن الحزب" الديمقراطي اللبناني" رامي دليقان، وحشد من المشايخ والفاعليات.

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ورحب النائب أكرم شهيّب بالرئيس الجميّل مشيداً بـ"مزايا الراحل في الخير والعمل الانساني والايمان الذي لم تهزّه فقدانه ابنين خلال الحرب وبعدها". وذكّر بأن" أول لقاء بعد الحرب حصل في المختارة مع الرئيس أمين الجميّل، وأول تواصل وعمل مشترك في الحياة البرلمانية كان مع الرئيس الجميّل وحزب الكتائب مستذكراً نضال النائبين الشهيدين بيار الجميّل وأنطوان غانم".



وشددّ شهيّب على" العيش المشترك وثبات العلاقة مع الرئيس الجميّل ومن وما يمثل".



وكانت للرئيس الجميّل كلمة عاطفية استذكر فيها "المغفور الشيخ ابو مسعود هاني جابر والرجالات الكبار ومواقفهم الوطنية"، مؤكداً"وجوبية التضامن بين جميع اللبنانيين، هيئات وأفراد، لانقاذ لبنان في هذه الظروف الوجودية، ليبقى الوطن لكل أبنائه، وسيداً بين الدول".