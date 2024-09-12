بأسراب من الطائرات الانقضاضية.. "الحزب" يستهدف هذه القاعدة العسكرية الاسرائيلية

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اعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم انه استهدف أماكن تموضع ضباط وجنود قاعدة نحال ‏غيرشوم.وحاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏‏‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا استهداف الشهيدين ‏المظلومين ‏في البياضة، هاجمنا يوم الخميس 12-9-2024 قاعدة نحال ‏غيرشوم بأسراب من الطائرات الانقضاضية، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها".‏