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لبنان

وصول جثمان الكاردينال أغاجانيان إلى مطار بيروت (صور)

Lebanon 24
12-09-2024 | 09:14
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وصل جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان إلى مطار بيروت الدولي.

وأقيم له استقبال رسمي في "الصالون الرئاسي"، في حضور النائب جان طالوزيان وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب وحشد من المطارنة.
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وقد زينت  قاعة الصالون الرئاسي بالورود وصور البطريرك.

وكان قد غادر جثمان البطريرك أغاجانيان المعهد الأرمني الحبري في روما، بعد أن بقي جثمانه في الكنيسة لمدّة 53 عامًا.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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