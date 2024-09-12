وصول جثمان الكاردينال أغاجانيان إلى مطار بيروت (صور)

وصل جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان إلى مطار بيروت الدولي.



وأقيم له استقبال رسمي في "الصالون الرئاسي"، في حضور النائب جان طالوزيان وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب وحشد من المطارنة.

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