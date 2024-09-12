صوتٌ قويّ... الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت

حلّق الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على مستوى منخفض، وخرق جدار الصوت في أجواء المناطق الجنوبيّة على دفعتين.

وسُمِعَ صوت دويّ قويّ في مختلف المناطق الجنوبيّة لا سيما الساحليّة منها.