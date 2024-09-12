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لبنان

صوتٌ قويّ... الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت

Lebanon 24
12-09-2024 | 10:07
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حلّق الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على مستوى منخفض، وخرق جدار الصوت في أجواء المناطق الجنوبيّة على دفعتين.
 
 
وسُمِعَ صوت دويّ قويّ في مختلف المناطق الجنوبيّة لا سيما الساحليّة منها.
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