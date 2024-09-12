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لبنان

حادثة مؤلمة... هكذا خسر الشاب علي حياته أثناء العمل

Lebanon 24
12-09-2024 | 10:02
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أُصيب الشاب علي مصطفى درويش بصعقة كهربائية أثناء عمله في بلدة السمونية.
 
 
وبحسب المعلومات، تُوفي الشاب بعدما كان نُقِلَ إلى المستشفى بحالة حرجة.
 
 
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وفاة

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