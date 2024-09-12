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لبنان

لجنة مياومي وجباة الاكراء في مؤسسة الكهرباء ناقشت الحل النهائي لدخولهم في الملاك

Lebanon 24
12-09-2024 | 11:46
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أعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان ببيان، أنها عقدت "اجتماعا طارئا في بيروت لمناقشة الحل النهائي للقضية المحقة في دخول ملاك كهرباء لبنان، وتمت مناقشة كافة الأمور العالقة والتوافق على طلب موعد من المدير العام الأستاذ كمال حايك، وذلك بعد صدور مذكرة عن مجلس إدارة كهرباء لبنان تحت رقم 2086 حيث لمست من خلالها اللجنة بعض الإيجابية".
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وأشار البيان الى أنه "بعد اللقاء مع المدير ستعمد اللجنة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع المعنيين لحفظ حقوق كافة المياومين والجباة دون إستثناء".

وأوضحت اللجنة أنه "في ما خص مسألة رواتب العمال مع شركات مقدمي الخدمات، توافق الجميع على طلب الزيادة المحقة على الرواتب اسوة بكافة القطاعات العاملة في البلاد، وذلك عند التجديد أو التمديد لشركات مقدمي الخدمات".
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