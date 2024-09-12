سلسلة غارات إسرائيلية تطال الجنوب.. إليكم آخر المستجدات من هناك

أفادت مندوبة "لبنان24" أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان.



Advertisement

وفي استهداف أخر، استشهد ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، مساء اليوم في عدوان إسرائيلي استهدف دراجتين ناريتين على طريق النبطية - كفرجوز. فقد طالت الغارات حسب المعلومات بلدة عيترون وأطراف ياطر، كما استهدفت أطراف بلدة زبقين، بالإضافة إلى وادي مريمين القريب من بلدة ياطر، وبلدة شيحين.وفي استهداف أخر، استشهد ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، مساء اليوم في عدوان إسرائيلي استهدف دراجتين ناريتين على طريق النبطية - كفرجوز.

وأوضحت التفاصيل أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة حوالي السابعة إلا ثلث مساءً، مستهدفة الدراجتين بالقرب من منشآت آبار فخر الدين، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل واندلاع النيران فيهما.

وقد أفادت المصادر أن الضحايا هم ثلاثة أشخاص بينهم طفل.

كما أصيبت سيارة كانت تمر في المكان.