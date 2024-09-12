وسط جهود جبّارة.. عملية إخماد حريق مكب النفايات في برج حمود مستمرة (فيديو)

تعمل عناصر من الدفاع المدني على إخماد حريق اندلع مساء اليوم في مكب النفايات في منطقة برج حمود.

وتوجهت فرق الدفاع المدني، مدعومة بآليات من مراكز متعددة، إلى موقع الحريق ولا تزال حتى اللحظة تبذل جهوداً كبيرة للسيطرة على النيران.

وتتواصل عمليات الإطفاء بمساندة فوج إطفاء بيروت وبالتعاون مع الشركة المسؤولة عن المكب، بهدف السيطرة السريعة على الحريق والحد من المخاطر الناجمة عن احتراق النفايات.

وأعلن فوج إطفاء بيروت أن "عناصره تعمل بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق، الذي شب في مطمر برج حمود - نهر بيروت، حائلين دون امتداد النيران، رغم الصعوبات التي تواجه الإطفائيين في عمليات الإطفاء".

بالتوازي، يتابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي جهود الإطفاء عن كثب، بإشراف مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، وبالتنسيق مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود.