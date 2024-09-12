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لبنان

مساء اليوم.. زحمة سير تشهدها هذه الطرقات

Lebanon 24
12-09-2024 | 13:21
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تشهد العديد من الطرقات زحمة سير كثيفة، مساء اليوم، الخميس.
 
فقد أفادت غرفة التحكم المروري أن حركة المرور كثيفة من المتحف باتجاه تقاطع السوديكو وصولاً إلى الوسط التجاري، كذلك على جسر الرينغ باتجاه شارع الحكمة في الأشرفية.
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وتشهد الطرق من بيروت نحو الحازمية، عاريا، وعاليه حركة سير نشطة، في حين تشهد الطريق من جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار حركة سير كثيفة.

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