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لبنان

الجميّل بكلام لافت: "أغلقوا هذه المطامر الآن"!

Lebanon 24
12-09-2024 | 14:03
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كتب رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، اليوم الخميس، على منصة "إكس":

"جريمة بيئية جديدة مسرحها ساحل المتن حيث اندلع حريق ضخم في جبل النفايات في برج حمود موزعا الأمراض على سكان هذه المنطقة التي حكمت عليها المنظومة المجرمة مجتمعة لحظة إقرارها هذا الحل الأرعن الذي حذّرنا من خطورته ووقفنا في وجهه بصدورنا منذ ثماني سنوات، غير أن الجشع وقلّة المسؤولية كانا أقوى، وها نحن اليوم أمام جبلين من السموم والغازات المضرّة تفتك بسكان بيروت والمتن".
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أضاف: "أغلقوا هذه المطامر الآن وعودوا إلى خيارات أصبحت معلومة لدى الجميع!".
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