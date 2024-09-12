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لبنان

22 قتيلاً و74 جريحاً.. حزب الله يحقق إصابات كبيرة في صفوف الوحدة "8200"

Lebanon 24
12-09-2024 | 14:09
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زعمت مصادر أمنيّة أوروبيّة لقناة الميادين أنّ "الضربة الّتي كان وجهها حزب الله للوحدة 8200 في "غليلوت" وقاعدة "عين شيمر" حققت نجاحاً كبيراً".
وأكّدت المصادر أنّ "الضربة أدّت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الوحدة الاستخبارية الإسرائيلية "8200" ووصل إلى 74 جريحاً".
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اضافت: "عدد القتلى في "غليلوت" و"عين شيمر" وصل إلى 22 وعدد الجرحى إلى 74".
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