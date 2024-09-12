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لبنان

حاصباني: نطالب بإرشادات سريعة للمواطنين في حال وجود مخاطر

Lebanon 24
12-09-2024 | 14:28
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 كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "اكس": " تقوم فرق الدفاع المدني بالعمل على إخماد الحريق في مطمر برج حمود  مشكورة. اتمنى على السلطات المعنية خاصة وزارة الداخلية متابعة الموضوع لاحتوائه ومنعه من التمدّد أكثر او الوصول إلى منطقة تخزين النفط والغاز المجاورة واحداث أضرار كبيرة. كما نطالب بإرشادات سريعة للمواطنين في حال وجود مخاطر.الضرر البيئي واضح لكن ايضا علينا توخي الحذر من الضرر الجسدي والمادي".
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