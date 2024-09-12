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لبنان
ترزيان عن حريق مكب برج حمود: على المسؤولين الإلتزام بقول الحقائق
Lebanon 24
12-09-2024
|
14:43
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أعلن النائب هاكوب ترزيان في بيان أنّه "تقوم بعض الجهات وكعادتها بتضليل الرأي العام لكسب الشعبوية، واليوم إستغلال حريق المكب في منطقة الجديدة المتن لتضليل المواطنين بأنه في منطقة برج حمود لنضطر وننزل لهذا المستوى السخيف للرد".
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أضاف:" من المؤسف أن بعض الجهات، وعلى رأسها بولا يعقوبيان التي عُرفت بأسلوبها في التضليل وإستغلال وجع الناس، تسعى للتأثير على الرأي العام بطريقة غير أخلقية، كي لا أستخدم عبارات أشد قسوة. هذا الأسلوب مشهود لها ولا حاجة للتوضيح. ما يحدث اليوم، من استغلال حريق المكب في منطقة الجديدة المتن وتوجيه الإتهامات المغلوطة بأنه في منطقة برج حمود، هو محاولة واضحة لتشتيت الإنتباه وزرع الشك. على المسؤولين الإلتزام بقول الحقائق بدقة وتحمل مسؤولياتهم، عوضًا عن الإنجرار إلى هذا النوع من التضليل السخيف".
ختم:" من القلب دعوة لأصدقائي الإعلاميين لتوخي الدقة لإظهار الحقيقة كما هي".
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