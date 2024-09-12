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حراك دبلوماسي نشط في لبنان والمنطقة يتمحور في جانب منه حول حرب غزة امتدادا إلى الجبهة الجنوبية وفي جانب آخر حول الإستحقاق الرئاسي اللبناني المتعثر.على جناح هذا الحراك حط مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في لبنان حيث استكمل اليوم مروحة لقاءاته مع المسؤولين وفي مقدمهم الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي.المسؤول الأوروبي وصف الحرب في غزة بأنها مأساة مروعة وابدى تخوفه من مزيد من التصعيد الإقليمي لكنه أكد أن الحرب ليست محتومة وتعتمد على الإرادة في تجنبها.أما الرئيس بري فأكد لبوريل أن لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه.وقال له من جهة أخرى إننا نعمل بكل جدية على إنجاز الإستحقاق الرئاسي عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة.وفي الشق الأميركي من الحراك الدبلوماسي يستعد الموفد الرئاسي آموس هوكستين للقيام بجولة جديدة في المنطقة على حد ما كشفت وسائل إعلام عبرية.وبحسب هذا المصدر فإن المبعوث سيحمل رسالة أميركية إلى المستوى السياسي في إسرائيل مؤداها: لا تذهبوا إلى مغامرة في الشمال لأن ثمنها سيكون باهظا جداويؤكد المصدر العبري أن هوكستين سيبذل جهدا إضافيا للوصول إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان لكنه يوضح أن تسوية كهذه مرتبطة أيضا بوقف إطلاق النار في غزة.وقد استرعى انتباه المراقبين أن الإعلان عن جولة هوكستين المرتقبة تزامن مع معلومات عن أوامر تلقتها حاملتا طائرات أميركيتان في الشرق الأوسط بالخروج من المنطقة.كما تأتي زيارة هوكستين المرتقبة في غمرة تهديدات إسرائيلية بالتحول شمالا وتوسيع العدوان في لبنان.لكن هذه التهديدات باتت ممجوجة والرد عليها جاء من الخبراء والقادة السابقين في كيان الإحتلال الذي يعتبرون أن عنتريات المسؤولين الصهاينة مفصولة عن الواقع.وعلى مستوى الواقع الرئاسي اللبناني المتعثر تتوالى التقارير الصحفية عن زيارة يعتزم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان القيام بها لبيروت قبل نهاية هذا الشهر.وفي بيروت نفسها ينشط سفراء دول اللجنة الخماسية عبر لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وفي هذا الإطار سيكون لقاء للرئيس بري غدا مع السفير المصري.على جبهة الحكومة - العسكريين المتقاعدين توتر قابل للإشتعال مجددا في ضوء تهديد "التجمع" المعني بخطوات تصعيدية واستخدامه لغة (وقد أعذر من أنذر)وعلى الجبهة القضائية لم يستمع قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي اليوم إلى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وفق ما هو مقرر بل استمع إلى إفادة المحامي ميشال تويني بصفة شاهد في الملف الذي أوقف فيه سلامة ولم يحضر باقي الشهود الذين جرى استدعاؤهم.ديبلوماسيا، انه يوم الاتحاد الاوروبي في لبنان. فالممثل الأعلى للاتحاد جال على القيادات وكبار المسؤولين حاملا نصيحتين لا ثالث لهما: نفذوا ال 1701 لتجنبوا بلدكم نار حرب كبيرة، وانتخبوا رئيسا باسرع وقت ممكن لأن الفراغ قاتل.لكن الارجح ان نصيحتي جوزيب بوريل ستذهبان سدى، ولن تتحققا على صعيد الواقع. فتنفيذ القرار 1701 او عدم تنفيذه ليس في يد الدولة اللبنانية بل في يد حزب الله المصر حتى الان على خوض المغامرة القاتلة حتى النهاية .اما انتخاب رئيس فليس افضل حالا، اذ ان الرئيس نبيه بري لا يزال يقفل أبواب المجلس امام ممثلي الامة، مصرا على وضع العربة قبل الحصان، عبر تمسكه باجراء حوار قبل الشروع في عملية انتخاب رئيس.قضائيا، قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي تابع ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فاستمع الى المحامي ميشال تويني بصفة شاهد، فيما لم يحضر بقية الشهود الذين تم استدعاؤهم. لذلك انتهت الجلسة في اقل من ساعة.ووفق المعلومات فان القاضي حلاوي سيستمع في الاسبوع المقبل الى الشهود الذين طلبهم اليوم ولم يحضروا .لكن قبل تفصيل العناوين السياسية والقضائية والعسكرية نتوقف عند تعطيل الولايات المتحدة الاميركية شبكة تعمل في الظل لتأمين ملايين الدولارات لحزب الله ، مؤمنة التمويل لانشطته في لبنان وخارجه.طوفان الاقصى خلخل اوتاده الامنية، ويوم الاربعين اطاح ببنيان هيبته الذي ظنوا انه آمن وحصين ..انه قائد الفرقة 8200 في شعبة الاستخبارات الصهيونية العميد “يوسي شاريئيل” الذي قدم اليوم استقالته من منصبه الى رئيس الاركان هيرتسي هاليفي..عنوان الاستقالة الاخفاق في السابع من اوكتوبر، الا ان توقيتها بعد عام من الاخفاقات جعل السؤال واجبا عن حاله بعد استهداف المقر السري لفرقته في قاعدة غاليلوت الشهر الماضي ردا على اغتيال القائد الجهادي الكبير في المقاومة الاسلامية السيد فؤاد شكر..وان كان قد نجح شاريئيل بكشف مخطط حزب الله في يوم الاربعين وحرض على ضربة استباقية اطاحت بالعملية كما كانوا يزعمون، الا يستحق حينها هذا القائد الامني كل تكريم من حكومته على نجاحاته بدل ان يشعر بالخيبة والاخفاق ويذهب الى الاستقالة في هذه الاوقات المفصلية من عمر الكيان؟ وان كان يحسن استخدام التفوق التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بضرب بنية المقاومين كما يهللون، لماذا يستقيل صانع امجادهم اذا؟ انها الحقائق التي ستتكفل بكشفها الليالي والايام كما وعد الامين العام لحزب الله يوم ضربت المقرات السرية للوحدة 8200 في غاليلوت قرب تل ابيب..وفي الجليل الاعلى مقرات جديدة للعدو وصلتها صواريخ ومسيرات المقاومة الاسلامية ردا على العدوانية الصهيونية، فادخل المقاومون على جدول نيرانهم مستعمرة “روش هانيكرا” لاول مرة ردا على عدوان البياضة، وقصفوا مستعمرات اخرى وهاجموا قواعد وتجمعات باسراب من الطائرات الانقضاضية..ومع انقضاض البعض برسائل تهويلية على اللبنانيين، كان جواب رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لبنان لا يريد الحرب، لكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه .. اما العجز الدولي فقد عبر عن نفسه بكلام مسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من بيروت بانه لا بد ان تتوقف الحرب على غزة، لكننا لا نملك عصا سحرية لوقفها ..وعن موقف البطولة ووقفة النشامى التي اداها الاستشهادي الاردني ماهر الجازي، كلام لمسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي حمل تهنئة الحزب وتبريكاته لعشيرة الشهيد الاوفياء واهل الاردن الاحرار لعطائهم الذي سينير على طريق القدس كما قال…في دولة لا يخجل مسؤولوها من عسكرييها المتقاعدين، ماذا يمكن ان يقال؟هل يقال ان المؤسسات منهارة، ولا حول ولا قوة؟أما يقال ان الاخلاق هي المنهارة، فحدث ولا حرج عن مقاربة غالبية الرؤساء والوزراء والنواب وسائر الفاعلين لمختلف الملفات السياسية والسيادية والاقتصادية والمالية والصحية والتربوية، التي صارت عناوين تندر وسخرية من اللبنانيين، الذين لم تعد تغشهم منذ الانهيار، الوعود الكاذبة، وصاروا يميزون بين الحقائق والاوهام، تماما كما يدركون الفرق بين ابتسامة صادقة وأخرى صفراء.إنها حقا، وقبل كل شيء، دولة الاخلاق المنهارة، التي لن تنفع معها مبادرات خارجية، ولا جولات مسؤولين اجانب، ولا كل اشكال الترقيع المطروحة، التي تجتر كل الحلول الفاشلة، وتجدد الهرب إلى الامام.مع الدخول في الشهر الثاني عشر على حرب "طوفان الأقصى"، بدأت الوكالات العالمية تبلور حجم الخسائر.تقرير للأمم المتحدة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ورد فيه اليوم أن اقتصاد غزة تقلص إلى أقل من سدس حجمه وأنه أصبح في حالة دمار.الملاحظ أن التقرير لم يتطرق إلى حجم الخسائر على المحور الثاني من الجبهة، " جبهة الإسناد والمشاغلة" من جنوب لبنان.لكن هذه الجبهة تشغل السلطة الاسرائيلية لجهة اقتراب مرور عام على التصعيد المتبادل من دون أن تحرز إسرائيل أي تقدم لجهة إتاحة المجال للمستوطنين بالعودة إلى بلداتهم، وهذا ما يشكل ضغطا على الحكومة الاسرائيلية.لبنانيا، ثلاثة مستويات من الاهتمام: ديبلوماسي ومعيشي وقضائي.ديبلوماسيا، جولة للممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لم تخرج عن إطار الروتين الديبلوماسي من دون تحقيق أي خرق، خصوصا أن الديبلوماسي الأوروبي يخرج إلى التقاعد، وهذه الجولة هي النشاط الأخير قبل التقاعد.معيشيا، الخضة التي حصلت أمس بين الحكومة والمتقاعدين، تركت ندوبا في جسم مشروع الموازنة، وعليه لا يعرف كيف ستخرج الموازنة على وقع الدواليب المشتعلة.قضائيا، ملف حاكم لبنان السابق رياض سلامة إلى جلسة الاسبوع المقبل.