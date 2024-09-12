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لبنان

هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر: لايجاد الحلول الدائمة بعيدا عن سياسة الترقيع لملف النفايات

Lebanon 24
12-09-2024 | 15:08
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صدر عن هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر: مرة جديدة يدفع اهالي المتن الثمن نتيجة اهمال الدولة وتغاضيها عن رفض المتنيين توسعة المطامر في ساحل المتن.
ان المطلوب اليوم وبعد السيطرة على النيران المندلعة في مكب برج حمود مساء اليوم ايجاد الحلول اللازمة والدائمة لإزالة الخطر الذي يتهدد منطقة المتن الشمالي ووضع هذا الموضوع على سلم اولويات الحكومة والوزارات المعنية التي يجب ان تجد الحلول الدائمة بعيدا عن سياسة الترقيع والسمسرات التي تفوح من ملف النفايات.
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