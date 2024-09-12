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لبنان

في البقاع الغربي.. حادث سير أسفر عن سقوط قتيلين

Lebanon 24
12-09-2024 | 15:24
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وقع حادث سير على طريق ميدون في البقاع الغربي، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وعُلم من بين الضحايا، الطفل علي ماضي الذي فارق الحياة متأثراً بجراحه، وهو ابن الشهيد علي ماضي، بالاضافة إلى عمه.
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البقاع

الغربي..

قتيلين

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