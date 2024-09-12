في البقاع الغربي.. حادث سير أسفر عن سقوط قتيلين

وقع حادث سير على طريق ميدون في البقاع الغربي، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح، حسب مندوبة "لبنان24".

وعُلم من بين الضحايا، الطفل علي ماضي الذي فارق الحياة متأثراً بجراحه، وهو ابن الشهيد علي ماضي، بالاضافة إلى عمه.