توقيفات بالجملة.. هذا ما اعلنته قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "نفّذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدتَي بقعاتا والسمقانية – الشوف وأوقفت 39 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسةً.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ش.) في مدينة طرابلس، وهو الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات نارية.كذلك أوقفت دورية أخرى المواطن (م.ا.) والسوري (ف.ا.) لمشاركتهما مع آخرين في سرقة 13 دراجة نارية في مدينة طرابلس وضواحيها، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من حشيشة الكيف والحبوب المخدرة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".