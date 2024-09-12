تصريح جديد لوكيل رياض سلامة.. إليكم ما قاله

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اعتبر وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مارك حبقة أن "بعض السياسيين يروجون لاتهامات مغلوطة ضد حاكم المصرف السابق"، معتبرًا أن "بعض القضاة يخرقون القانون في قضية حاكم المصرف السابق".ولفت خلال حديث عبر قناة "الحدث" إلى أنه كان بوسع حاكم مصرف لبنان السابق عدم الامتثال للمحاكمة مثل غيره.أضاف:" حاكم المصرف بحكم القانون لا يتخذ قراراته بمفرده، وقضية سلامة ستستغرق وقتا طويلاً".