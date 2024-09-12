استشهاد عنصرين لـ "حزب الله".. هذه هويتهما!

نعى "حزب الله"، مساء اليوم الخميس، الشّهيد صادق مصطفى مبارك "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩٣ من بلدة مركبا، وسكّان بلدة زبدين في جنوب لبنان.



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وفي بيان آخر، نعى حزب الله الشهيد الثاني ساجد محمد مصطفى "علي رضا" مواليد عام ١٩٩٨ من بلدة مليخ وسكان بلدة تول في جنوب لبنان.