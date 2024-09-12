الخارجية الألمانية: لإنهاء احتلال الضفة سريعاً

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كتب باسل العريضي في" النهار": تراقب الحكومة الألمانية التطورات في الشرق الأوسط بقلق بالغ، كما تؤكد المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنيكا كلازينإدريس .وتقول في مقابلة خاصة مع "النهار" إن "سكان غزة والرهائن الذين اختطفتهم حماس والمنطقة برمتها بحاجة ماسة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح الرهائن".وفي رد على سؤال عن الاغتيالات في طهران وضاحية بيروت الجنوبية لقيادات "حماس" و "حزب الله" ، أشارت إدريس إلى أنه لا يوجد خيار سوى مواصلة العمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل التوصل إلى حل سياسي، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى التخلي عن دوامة الانتقام "الخطيرة"، موضحة أن بلادها استخدمت علاقاتها الطيبة مع مصر والأردن للحفاظ على الحوار بين الأطراف المتنازعة خلف الكواليس والدعوة إلى وقف إطلاق النار" ، وتعرب المتحدثة عن اعتقادها أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية "سيكون له تداعيات إيجابية على التوترات في الضفةوكذلك أيضاً على الحدود الشمالية الإسرائيل مع لبنان ... وعلى سائر الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى". وشدّدت على ضرورةاستئناف العملية السياسية بشكل جدي" حتى تتوفر لشعوب المنطقة حياة خالية من العنف