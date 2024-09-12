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لبنان

مبادرة سعودية باتجاه "القرنة السوداء"

Lebanon 24
12-09-2024 | 22:53
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كتبت" الديار": دخلت المملكة العربية السعودية على خط الازمة في القرنة السوداء، والتي كادت تفجر فتنة مسيحية سنية، بين بشري وبقعصفرين، في آخر جولاتها. ونقل عن مصدر دبلوماسي سعودي ،ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اوعز الى السفير وليد البخاري، اجراء اللازم من دراسات لاقامة مشروع بركة لتجميع المياه وانهاء الاشكالات السنوية، بكلفة مليوني دولار، على ان ينفذ المشروع تحت اشراف السفير السعودي مباشرة.
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