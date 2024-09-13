لمرتين.. اعتداء إسرائيلي على بنت جبيل فجرًا

تعرّضت مدينة بنت جبيل لقصف فجر اليوم قرابة الرابعة الا ثلث فجرا لمرتين، حيث استهدفت الغارة الأولى منزلا في حي العويني والثانية منطقة الوادي، بحسب مندوبة "لبنان24".



وعلى الفور، توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني في الهيئة الصحية إلى المكان، وبعد المتابعة لم يفد عن وقوع اي إصابات.

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