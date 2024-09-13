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لبنان

لمرتين.. اعتداء إسرائيلي على بنت جبيل فجرًا

Lebanon 24
13-09-2024 | 00:02
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تعرّضت مدينة بنت جبيل لقصف فجر اليوم قرابة الرابعة الا ثلث فجرا لمرتين، حيث استهدفت الغارة الأولى منزلا في حي العويني والثانية منطقة الوادي، بحسب مندوبة "لبنان24".

وعلى الفور، توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني في الهيئة الصحية إلى المكان، وبعد المتابعة لم يفد عن وقوع اي إصابات.
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