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لبنان
إنتخابات اللجان: القديم على قدمه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-09-2024
|
01:30
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لفت مصدر نيابي معني بتفاصيل الحراك السياسي داخل المجلس النيابي الى أن عددا من الكتل النيابية أرسل إشارات الى النواب الأربعة الذين خرجوا من "التيار الوطني الحر" أنهم سيقفون الى جانبهم في الإستحقاق الإنتخابي الداخلي في مجلس النواب عند إفتتاح عقد تشرين 2024. ولفت المصدر الى أن الإتجاه لدى الجميع هو بقاء القديم على قدمه وعدم فتح معارك جانبية بين الكتل النيابية لا تخدم أحد، ولتلافي "ظهور الأحجام النيابية" على حقيقتها .
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المصدر:
لبنان 24
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