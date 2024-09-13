انتهاء عمليات الاطفاء والتبريد في أحراج الكحلونية

تمكن عناصر الدفاع المدني صباح اليوم من السيطرة على النيران التي اندلعت بعد ظهر أمس في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بقعة جغرافية بالغة الوعورة في أحراج الكحلونية.

واستمرّت عمليات الإطفاء والمراقبة والتبريد طيلة ساعات الليل التزاما بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الى ان تم التأكد من اطفاء الجيوب الملتهبة منعا لاحتمالية تجدد النيران.