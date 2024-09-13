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لبنان

إليكم موعد انتهاء العطلة القضائية

Lebanon 24
13-09-2024 | 02:53
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تنتهي العطلة القضائية بعد غدٍ الأحد الواقع فيه 15 أيلول الحالي ضمناً، بناءً على قانون القضائي العدلي والتنظيم القضائي، على أن يُستأنف العمل في المحاكم والدوائر القضائية صباح يوم الثلثاء 17 الحالي، بعد صدور مذكرة إدارية عن رئاسة مجلس الوزراء، والتي قضت بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين 16 أيلول لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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