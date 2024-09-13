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لبنان

بالصور إنفجارات في جبل تربل... هذه طبيعتها

Lebanon 24
13-09-2024 | 03:05
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سُمِعَت أصوات إنفجارات في منطقة تربل وجوارها مصدرها جبل تربل.
 
 
وتبيّن بحسب المعلومات أنّ الإنفجارات ناجمة عن تدريبات تقوم بها وحدات الجيش في المكان لليوم الثاني على التوالي.
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الجيش

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