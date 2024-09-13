بالصور إنفجارات في جبل تربل... هذه طبيعتها

سُمِعَت أصوات إنفجارات في منطقة تربل وجوارها مصدرها جبل تربل.

وتبيّن بحسب المعلومات أنّ الإنفجارات ناجمة عن تدريبات تقوم بها وحدات الجيش في المكان لليوم الثاني على التوالي.