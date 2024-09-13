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لبنان

اسرائيل تستهدف مقاتلين وليس قياديين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2024 | 03:15
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من الواضح ان اسرائيل باتت في الايام الماضية تستهدف اي عنصر في "حزب الله" في مختلف مناطق الجنوب وليس فقط عند الحدود او الحافة الامامية. وذلك بعد ان كانت في الاشهر الماضية تستهدف القيادات الميدانية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن اسرائيل باتت، وبسبب الاجراءات الامنية القاسية، غير قادرة على كشف اي من القادة الميدانيين والكوادر العملانيين في الحزب وبالتالي تعجز عن اغتيالهم.
وتضيف المصادر ان اسرائيل تلجأ الى استهداف اي عنصر حتى لو في عمق الجنوب للقول انها تفرض نوعا من التوازن مع الحزب الذي بات يستهدف عمق الجليل من دون قدرة اسرائيل على تكبيده اي ثمن جدي منذ اغتيال فؤاد شكر.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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