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لبنان

عائلة كانت في داخله... العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على منزل في علما الشعب

Lebanon 24
13-09-2024 | 03:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ‏إصابة منزل ن.ع في بلدة علما الشعب بالرصاص، أثناء قيام العدوّ الإسرائيليّ بعمليّة تمشيط صباح اليوم.
 
 
وبحسب المعلومات، لم يُصب أفراد العائلة الذين كانوا في المنزل.
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