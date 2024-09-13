عائلة كانت في داخله... العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على منزل في علما الشعب

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ‏إصابة منزل ن.ع في بلدة علما الشعب بالرصاص، أثناء قيام العدوّ الإسرائيليّ بعمليّة تمشيط صباح اليوم.

وبحسب المعلومات، لم يُصب أفراد العائلة الذين كانوا في المنزل.