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لبنان

"الكوليرا" في مياه نهر الليطاني

Lebanon 24
13-09-2024 | 03:21
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن رصد جرثومة الكوليرا في مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى خلال فحوصاتها الدورية لعينات من مواقع عشوائية ومحددة مسبقا من مياه نهر الليطاني.
وبينت النتائج تلوث المياه بجرثومة الكوليرا في نقطتين هما: نقطة تجمع الصرف الصحي في شتورة ونقطة نهر الليطاني عند جسر الدلهمية.
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وحذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من الوضع الحالي للنهر وطلبت توقيف كافة النشاطات التي يمكن أن تفاقم من هذا الوضع أو تؤدي إلى تفشي الوباء من جديد، حيث أنه وبمجرد وصول جرثومة الكوليرا الى المياه السطحية، فإنها سوف تنتقل وتتفشى في كافة النقاط، مما يحمل خطراً صحياً جسيماً يهدد كافة أبناء الحوض الأعلى لنهر الليطاني.
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