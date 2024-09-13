بسبب رياض سلامة.. هؤلاء "يختفون"!

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تسيطرُ أجواء من الترقب على أوساط اقتصادية فاعلة بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.حتى الآن، فإن ما يتبين هو أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين الذين كانوا يؤيدون سلامة، اختاروا الاختفاء و"الإنزواء" بعيداً عن الإعلام، ممتنعين عن الإدلاء بأي تعليق بشأن ملف حاكم البنك المركزي السابق.ووفقاً للمصادر، فإن هؤلاء يتجنبون تسليط الأضواء عليهم باعتبار أن هذا الأمر لا يُناسبهم في الوقت الرّاهن.