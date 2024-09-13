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لبنان

هل سينقطع "القمح" في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2024 | 04:30
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يستعد تجار ومستوردون كبار لإستقدام كميات كبيرة من القمح إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بهدف مد السوق المحلي بمخزون جديد مع اقتراب وقف الدعم عن القمح خلال أيام بسبب انتهاء قرض البنك الدولي الممنوح للبنان وقيمته 150 مليون دولار.
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هنا، يقولُ مصدر نقابي إنّ هناك خطوة تقتضي بجعل مخزون لبنان من القمح يكفي لـ4 أشهر، على أن يجري توزيع الكميات في مناطق لبنانية مختلفة، وبالتالي لا انقطاع للقمح رغم رفع الدعم عنه.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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