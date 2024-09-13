بعد إيقاف عقود بعضهم.. رسالة من حراك المعلمين المتعاقدين إلى الحلبي

توجه حراك المعلمين المتعاقدين برسالة إلى وزير التربية طالبوا من خلالها إعادة النظر بقرار يرمي إلى إيقاف عقود المتعاقدين ما دون 10 ساعات أسبوعية في التعليم الأساسي، وما دون 7 ساعات في التعليم الثانوي.

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وجاء في بيان صادر عنهم:" بعد ورود معلومات إلينا عن قرار اتخذته وزارة التربية يرمي إلى إيقاف عقود المتعاقدين ما دون 10ساعات أسبوعية في التعليم الأساسي، وما دون 7 ساعات في التعليم الثانوي، وعدم معرفة وضع المستعان بهم بعد، فإننا نتوجه إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الذي كان ولا يزال يسعى لانطلاقة عام دراسي سليم، ونعرف حرصه وسعيه لتأمين كامل حقوق المعلمين، متعاقدين وملاكًا، أن يعيد النظر بهذا القرار الذي سيظلم شريحة واسعة من المتعاقدين، ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة".

أضاف البيان: "إننا نتمنى على معاليه، العودة عن هذا القرار، ونحن على يقين بأنه لا يقبل أن يُظلم أي متعاقد في عهده، ولا نريد أن يدفع هؤلاء الزملاء ضريبة انطلاقة العام الدراسي الجديد". (الوكالة الوطنية للإعلام)